ЦИК объявил о «рекордной явке» на выборах президента России — 77,44%

CentralAsia (CA) - Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной в истории современной России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, на участки пришли более 87,1 миллиона россиян, то есть 77,44% избирателей.

Памфилова заявила, что рекордную явку обеспечили трехдневное голосование, система «Мобильный избиратель» и информирование избирателей.

Ранее самую высокую явку на выборах президента зафиксировали в 1991 году, когда выбирали президента РСФСР — 74,66%.

Центризбирком России планирует объявить окончательные результаты выборов президента РФ на заседании 21 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий Владимир Путин получил больше 87% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов.