КНБ Казахстана расширили полномочия и избавили от функции охранять Нурсултана Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес ряд изменений и дополнений в положение о Комитете национальной безопасности. Информация о нововведениях появилась на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов, передает «Фергана».

В частности, указом главы государства из обязанностей спецслужбы исключили пункт об охране первого президента Казахстана — Елбасы (этот уже упраздненный статус носил Нурсултан Назарбаев).

КНБ также добавили ряд функций, в частности, разрабатывать, создавать и приобретать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружение и оснащение, организовывать шифровальную и дешифровальную работу;

проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;

создавать и использовать специальный государственный архив;

организовывать и руководить деятельностью пограничных представителей;

разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов.

Среди новых обязанностей КНБ: вести учет объявленных предостережений, а также осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности.

Новые полномочия добавили также председателю КНБ. Теперь он определяет нормы продовольственного пайка отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности, порядок их поощрения, погребения в случае гибели при прохождении службы, а также проведения специальной проверки сотрудников.

О подготовке соответствующего указа президента стало известно минувшей осенью. В начале прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, лишающий своего предшественника на высшем государственном посту Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы (лидера нации) и всех привилегий, который ему и его семье давал закон «О Первом президенте РК». После этого отдельный пункт об охране первого президента исключили из положения о Службе государственной охраны Казахстана.

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