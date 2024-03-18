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Токаев позвонил Путину и поздравил его с победой на выборах
// Акорда

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента РФ. Глава казахского государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.

Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнёрства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.

Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России после обработки 99,75% протоколов. У Николая Харитонова 4,30% голосов, Владислава Даванкова – 3,84%, Леонида Слуцкого – 3,21%.

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