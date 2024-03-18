На Наурыз в Казахстане ожидаются сильные осадки и похолодание, - синоптики

CentralAsia (KZ) - На большую часть Казахстана 19-21 марта будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируется 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангыстауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской, днем 19, сутки 20-21 марта в Жамбылской областях, очень сильный дождь 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.

Без осадков будет 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях и 21 марта в Костанайской области.

Также по стране синоптики прогнозируют усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовую метель, а на юге и юго-востоке Казахстана ожидается гроза.

На большей части Казахстана также понизится температура воздуха: в северной половине ночью до -7-18, днем до -6+6 градусов, в южной половине республики ночью до 0-10, днем +3+18 градусов.

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