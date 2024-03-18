Мэрия Душанбе решила перенести празднование Навруза

CentralAsia (TJ) - Власти Душанбе решили перенести празднование Навруза с 21 марта на 24 марта, сообщает «Азия Плюс».

По данным мэрии, причиной такого решения стала плохая погода, которая придет в республику 21 и 22 марта.

По данным Гидрометцентра республики, в эти дни погода в столице будет переменчивой, ожидается сильный дождь.

23 марта пройдут культурные мероприятия в городских парках, а во второй половине дня 24 марта состоится театрализованное представление и «Карнавал Навруза» на площади Независимости Душанбе.

Ранее сообщалось, что Навруз в этом году в столице на площади «Истиклол» пройдет 21 марта с участием президента Таджикистана.

Навруз в этом году совпадает со священным месяцем Рамазан. Как раннее сообщали в мэрии, в связи с этим все культурные мероприятия, в основном, будут проходить в вечернее время.

«Это решение принято для того, чтобы праздник могли отметить и те, кто держит пост в период священного месяца Рамазан», - сказали в ведомстве.

По данным источника, праздничные мероприятия локально будут проводиться в парке «Куруши Кабир» района Шохмансур, в парке им. Айни района И. Сомони, в парке им. Фирдавси района Фирдавси и в парке Умари Хайем района Сино.

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