МонголБанк снизил ключевую ставку с 13 до 12 процентов

CentralAsia (MNG) - МонголБанк (Центральный банк Монголии) снизил ключевую ставку на один процентный пункт, с 13 до 12 процентов годовых. Об этом в субботу сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные регулятора по итогам заседания Совета по монетарной политике.

Соответствующее решение было принято благодаря денежно-кредитной политике МонголБанка, а также снижению инфляции в странах-торговых партнерах и укреплению национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Эти меры и факторы способствовали снижению общей инфляции в стране, говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что в будущем инфляция будет медленно снижаться и приблизится к верхнему интервалу целевого показателя Центробанка Монголии. Помимо высокой инфляции на основные продукты питания, инфляция в Монголии может вновь повыситься по внутренним причинам, таким как увеличение зарплаты и пенсий, распределение денежных средств и ухудшение экономических условий в стране из-за негативных последствий от белого и железного дзуда.

По сообщению ЦБ Монголии, в феврале 2024 года инфляция в стране составила 7 проц. При этом в столице Улан-Баторе, где проживает более половины 3,4-миллионного населения страны, этот показатель достиг 7,2%.

источник: middleasiannews.com

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