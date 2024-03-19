Полное издание «Сокровенное сказание монголов с подробным объяснением» теперь доступно на ESAN

CentralAsia (MNG) - Полное издание «Сокровенное сказание монголов с подробным объяснением» теперь доступно в ESAN, цифровой библиотеке имени президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Книга тщательно разрабатывалась в течение года командой из 25 ученых в области монгольской истории, языка, культуры, литературы, источниковедения, географии и номенклатуры. «Сокровенное сказание монголов с подробным объяснением» дает подробные пояснения, понятные публике.

Цифровая библиотека ESAN предоставляет бесплатный онлайн-доступ к цифровым версиям произведений, отмеченных государственными наградами Монголии, университетским учебникам и учебникам для средней школы. Желающие теперь могут прочитать более 34 тысяч книг, публикаций, научных трудов, газет, журналов и редких книг из любой точки мира.

Система контроля копирования ESAN на базе искусственного интеллекта защищает интеллектуальную собственность, одновременно повышая качество исследовательских и образовательных материалов, доступных участникам. После того, как пользователи зарегистрируются в качестве членства в цифровой библиотеке, они смогут персонализировать свой опыт работы с книгами и учебниками, комментируя их, выделяя, рисуя, подчеркивая и цитируя отрывки.

источник: middleasiannews.com

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