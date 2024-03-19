Белорусская товарная биржа планирует экспортировать больше сельхозпродукции в Монголию

CentralAsia (MNG) - По итогам переговоров и встреч с бизнесом в Монголии Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) намерена диверсифицировать товарную структуру и увеличить объемы биржевых поставок белорусской сельхозпродукции на рынок Монголии, сообщил BelTA пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Речь идет об экспорте молочной продукции и сахара, поскольку эти товары являются одними из самых популярных товаров среди монгольских потребителей. Это обеспечит стабильный поток закупочных тел и, как следствие, положительную динамику биржевой торговли, отметили в пресс-службе БУТБ.

«Первая сделка с резидентом Монголии была совершена в январе 2024 года. Биржевая торговля между нашими странами находится на стадии становления. Пока на монгольский рынок поставляется только продукция белорусских сахарных заводов. На сегодняшний день продано 1400 тонн белого кристаллического сахара на общую сумму 771 000 долларов США. В ближайшее время мы продолжим работу по привлечению дополнительных покупателей, в том числе при содействии брокера БУТБ в Монголии. Монголия также заинтересована в импорте белорусского сухого молока и сливочного масла. Договоренность о сотрудничестве по этим товарным позициям достигнута с четырьмя потенциальными покупателями — крупными предприятиями пищевой промышленности», — сообщили в пресс-службе БУТБ.

По данным БУТБ, в январе-феврале 2024 года компании-нерезиденты приобрели на биржевых аукционах 7,7 тыс. тонн сахара, 9,1 тыс. тонн сливочного масла и 4,9 тыс. тонн сухого обезжиренного и цельного молока. Основными рынками для сахара были Казахстан, Кыргызстан и Монголия, а для молочной продукции – Россия и Сербия.

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