Монголия и Япония будут сотрудничать в рамках 603-го проекта «Корни травы» по безопасности человека

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару и губернатор аймака Говь-Алтай Амгаланбаатар Очирбат 15 марта 2024 года подписала 603-е Соглашение о безвозмездной помощи Монголии в рамках проекта «Корни травы» по обеспечению права человека правительства Японии.

Это 20-й проект, реализуемый в рамках проекта «Грантовая помощь для обеспечения безопасности населения на низовом уровне» в аймаке Говь-Алтай. В сомоне Есөнбулаг будет построен универсальный сервисный центр по борьбе с домашним насилием. Этот проект с фондом в 203 тысячи долларов США направлен на устранение ограничений возможностей нынешнего центра по эффективному обслуживанию нуждающихся. Новое здание станет безопасным и уединенным местом для жертв домашнего насилия, где они смогут обратиться за помощью и поддержкой.

Посол Игавахара Масару выразил уверенность, что после завершения проекта жители аймака Говь-Алтай должны взять на себя ответственность за здание, обеспечив его должный уход и эффективную организацию. Кроме того, посол услышал, что в первозданной природе аймака Говь-Алтай обитают редкие гобийские медведи, такие как «Мазаалай» и дикие двугорбые верблюды. Также г-н Игавару Масару поделился своим мнением об уверенности в том, что природная среда будет процветать в будущем.

Губернатор Амгаланбаатар Очирбат выразил от имени народа аймака Говь-Алтай благодарность правительству и народу Японии за помощь в решении таких проблем Монголии, как дзуд, домашнее насилие, защита детей и поддержка детей, вынужденных покинуть свои дома. Кроме того, губернатор отметил, что как только новый объект будет введен в эксплуатацию, о результатах проекта будут периодически сообщать.

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