Посол Китая передала гумпомощь пастухам аймака Төв. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань и министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в понедельник посетили центральный монгольский аймак Төв, чтобы передать гуманитарную помощь, предоставленную Китаем 500 пастухам, пострадавшим от экстремальной зимней погоды.

Этой зимой Монголию поразил жестокий «дзуд», монгольский термин, обозначающий очень холодную зиму, когда много скота погибает из-за того, что земля замерзла или покрыта снегом.

Они передали гуманитарную помощь, в том числе теплую одежду, семейные посылки, продукты питания и другие предметы первой необходимости, семьям чабанов в сомоне Эрдэнэ (административное подразделение) аймака.

«Как важный сосед Монголии, Китай с самого начала уделял пристальное внимание ситуации с дзудом и взяла на себя инициативу, протягивая руку помощи Монголии», — сказала Шэнь. «Это не только то, что мы должны делать как соседи, но и еще раз отражает глубокую дружбу между двумя странами, которые разделяют счастье и горе».

Батцэцэг, которая также является президентом Монгольского общества Красного Креста, выразила благодарность Китаю. «Наша страна страдает от дзуда, который стал более серьезным, чем в предыдущие годы, и многие семьи пастухов по всей стране серьезно пострадали», — сказала она.

«В этот трудный период центральные и местные органы власти Китая, Общество Красного Креста, посольство Китая и финансируемые Китаем предприятия в Монголии оперативно протянули руку помощи Монголии»», — сказала Батцэцэг.

По данным Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям страны, этой зимой из-за дзуда погибло более 4 миллионов голов скота. Развитие животноводства рассматривается как наиболее жизнеспособный способ диверсификации зависимой от горнодобывающей промышленности экономики страны, не имеющей выхода к морю.

По данным Национального статистического управления, на конец 2023 года поголовье скота в Монголии составило 64,7 миллиона.

источник: middleasiannews.com

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