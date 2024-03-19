В Монголии на выборах президента РФ проголосовала половина зарегистрированных россиян

// посольство РФ в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Голосование по выборам российского президента в Монголии прошло без эксцессов, в нем приняло участие более половины из более 2 тыс. граждан РФ избирательного возраста, зарегистрированных в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии.

«В школе при посольстве РФ в Монголии проголосовало 856 наших граждан. В здании консульства в городе Дархан голосовало 193 человека, включая участников выездного голосования в городе Эрдэнэт, где работает около 150 россиян. Итого в голосовании приняли участие 1 049 из почти 2 тыс. граждан РФ избирательного возраста, зарегистрированных в Монголии», — рассказали в российской дипмиссии.

По ее информации, сведения о количестве голосов за каждого из четырех кандидатов в президенты РФ на избирательных участках в Монголии сообщат после объявления окончательных результатов Центральной избирательной комиссией РФ.

По данным управления по делам иностранных граждан Монголии, россияне составляют самую многочисленную группу иностранцев, которые учатся или работают в стране, а также путешествуют по ней. По состоянию на конец 2023 года в Монголии находилось около 20 тыс. иностранцев из более чем 120 стран. Из них более 6 тыс. человек — граждане РФ.

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