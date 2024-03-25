Подростковая беременность повышает риск преждевременной смерти, - исследование

CentralAsia (CA) - Женщины, ставшие матерями в подростковом возрасте, имеют вдвое больше шансов умереть до 31 года. Тенденция наблюдается как среди женщин, выносивших подростковую беременность, так и у тех, кто пережил выкидыш.

Об этом свидетельствуют результаты обширного исследования, проведенного в Канаде. Его результаты опубликованы в JAMA Network Open, пишет The New York Times.

«Чем младше была женщина, когда она забеременела, тем выше был риск преждевременной смерти», – отметил автор исследования Джоэл Г. Рэй, специалист по акушерству и эпидемиолог в больнице Святого Михаила в Торонто.

В исследовании использовался реестр медицинского страхования провинции Онтарио. Ученые проанализировали результаты беременности около 2,2 миллиона девушек, которым в период с апреля 1991 года по март 2021 года было 12 лет.

В ходе работы они учли проблемы со здоровьем, которые уже были у девушек, а также разницу в доходах и образовании. Результаты исследования показали: подростки, которые вынашивали беременность, впоследствии имели вдвое больше шансов умереть преждевременно.

Подобные шансы выявили также среди женщин, которые в подростковом возрасте имели внематочную беременность (осложнение, при котором оплодотворенная яйцеклетка растет вне матки) или беременность, закончившаяся мертворождением или выкидышем.

Опасность была значительно ниже среди женщин, прервавших беременность в подростковом возрасте. Однако и среди этой категории риск преждевременной смерти все равно был на 40% выше, чем у тех, кто не был беременн.

Доктор Рэй и его коллеги выявили наибольшую вероятность преждевременной смерти среди забеременевших до 16 лет женщин и тех, кто был беременным несколько раз в подростковом возрасте.

Сама по себе подростковая беременность не может быть причиной преждевременной смертности, утверждает Элизабет Л. Кук, ученая из Child Trends – исследовательской организации, занимающейся проблемами детей и молодежи. По ее мнению, такая беременность может стать причиной возникновения ряда других факторов, которые могут вызвать раннюю смерть.

Она призвала провести дополнительные исследования, чтобы установить эти причины.

«Большинство подростковых беременностей непреднамеренные. А стигма и изоляция, с которыми сталкиваются многие беременные подростки, могут осложнить для них процветание во взрослом возрасте», – отмечает Элизабет Л. Кук.

Связь между подростковой беременностью и преждевременной смертью была обнаружена не впервые. Так, финское исследование 2017 года показало, что женщины, пережившие подростковую беременность, чаще умирают преждевременно вследствие самоубийства, причин, связанных с алкоголем, и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этом исследовании чрезмерный риск объясняют низким уровнем образования.