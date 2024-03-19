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Узгидромет предупредил о ливнях, возможных селях и подтоплениях

CentralAsia (UZ) -  В связи с ожидаемыми сильными дождями в Узбекистане 20−22 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Об этом предупредил «Узгидромет».

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, а также отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.

В разных регионах страны возможны подтопления территорий из-за скопления дождевой воды.

20−21 марта также ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с, местами с пыльным поземком.

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