ООН: Не менее 1,1 млн человек в Газе находятся под угрозой голода

// Muthana El Najjar

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 1,1 млн человек в секторе Газа исчерпали свои продовольственные запасы и подвержены катастрофическому голоду. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с прессой по вопросу Газы в Нью-Йорке.

Гутерриш рассказал, что, по оценке ведущих мировых экспертов по проблемам отсутствия продовольственной безопасности, голод в северной части Газы неизбежен.

«Более половины всех палестинцев в Газе, 1,1 млн человек, полностью исчерпали свои запасы продовольствия, и это грозит катастрофическим голодом. Согласно сообщениям, палестинцы в Газе испытывают ужасающий гнев и страдания»,— сказал он.

При этом Гутерриш подчеркнул, что это полностью искусственная катастрофа, которую можно остановить.

«Я призываю израильские власти обеспечить полный и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов на территорию Газы, а международное сообщество — оказать всестороннюю поддержку нашим гуманитарным усилиям»,— заключил Гутерриш.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что голод уже стал реальностью для тысяч жителей сектора Газа. По его словам, на границе с анклавом скопились запасы продовольствия, которого хватило бы на месяцы, но помощь не попадает в анклав по политическим причинам.