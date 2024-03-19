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Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с переизбранием на посту президента России. В ответ Путин поздравил турецкого лидера и весь мусульманский народ республики со священным месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона»,— говорится в сообщении.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. После подсчета 100% протоколов Владимир Путин получил 87,28% голосов. Путина, для которого это будет пятый президентский срок, поздравили лидеры Беларуси, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Северной Кореи, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии.

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