экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны Узбекистана опровергло информацию о сбитом на границе афганском военном вертолете
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Министерство обороны Узбекистана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях публикацию о сбитом афганском военном вертолёте на границе Афганистана и Узбекистана.

Эту информацию опубликовал в своём Telegram-канале российский политолог Андрей Серенко. Он сообщил, что вертолёт Ми-17 якобы вылетел из Мазари-Шарифа в афганский Бадахшан. «Как он оказался в воздушном пространстве Узбекистана, пока не ясно», — отметил автор, добавив, что на борту вертолёта находились более 15 человек.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности», — заявили в Министерстве обороны Узбекистана.

Ведомство попросило СМИ и пользователей социальных сетей полагаться только на официальную информацию и напомнило об ответственности за распространение необоснованной ложной информации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com