В Монголии от белого и желтого дзуда погибло более 4,7 млн голов скота

CentralAsia (MNG) - К настоящему моменту более 4,7 млн голов скота погибли от зимней бескормицы в Монголии. Об этом заявил во вторник секретарь Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям страны, полковник Баярхуу Тувшинсайхан на пресс-конференции для местных СМИ.

По его словам, потери были связаны с суровыми зимними погодными условиями, известными в Монголии как белый и железный дзуд.

Монголия — один из мировых лидеров по поголовью скота на душу населения. Однако животноводческий сектор сильно зависит от природных факторов, в том числе экстремальной зимней погоды.

Из-за продолжительной и суровой зимы многие монгольские кочевники-скотоводы ежегодно теряют скот, что приводит к уменьшению средств к существованию и заставляет их искать новые возможности заработка в столице.

Белый и железный дзуд — это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, в результате чего значительное количество животных погибает от голода и холода.

На конец 2023 года общее поголовье скота в Монголии составляло 64,7 млн голов.

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