В Китае впервые за 10 лет увеличилось число новых супружеских пар

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Число новых браков в Китае в 2023 году подскочило на 12,4% по сравнению с годом ранее, что обратило вспять тенденцию к снижению, продолжавшуюся почти десять лет, сообщает Reuters.

Число молодожёнов в прошлом году выросло до 7,68 млн, согласно данным, опубликованным Министерством гражданских дел Китая. Это на 845 тысяч пар больше, чем в 2022 году, но всё ещё намного ниже пика в 13,47 млн пар, достигнутого в 2013 году.

Данные обнародовали после того, как в марте премьер-министр Китая Ли Цян пообещал, что китайское правительство будет работать над созданием общества, благоприятного для рождаемости, и способствовать долгосрочному и сбалансированному развитию населения, а также снижению стоимости деторождения, воспитания детей и образования.

Сейчас китайские политики ломают голову над тем, как обратить вспять процесс сокращения численности населения, в условиях снижения рождаемости и быстрого старения общества. Ожидается, что в ближайшее десятилетие на пенсию выйдут около 300 млн китайцев, что эквивалентно почти всему населению США. В 2023 году население Китая сократилось второй год подряд.

Показатели количества заключаемых браков тесно связаны с уровнем рождаемости, что обнадёживает политиков, поскольку увеличение числа супружеских пар может привести к рождению большего количества детей и замедлить снижение численности населения в 2024 году. В год Дракона, который начался 10 февраля этого года, в больницах Китая рождается всё больше детей. Этот год в Китае считается особенно благоприятным для деторождения.

Проблемы Китая с деторождением обусловлены тем, что значительное число молодых людей предпочитают оставаться холостяками или откладывать брак из-за ограниченных возможностей трудоустройства, высокого уровня безработицы среди молодёжи, и хронически низкого потребительского доверия, и всё это на фоне замедления темпов роста экономики страны.