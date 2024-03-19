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В Алматы на Наурыз ожидаются проливные дожди

CentralAsia (KZ) -  По прогнозу синоптиков, в Алматы с 20 по 22 марта ожидается выпадение интенсивных осадков в виде дождя. В управлении развития коммунальной инфраструктуры города заверили, что коммунальные службы приведены в готовность.

«В настоящее время производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и “ловушек” для случайного мусора. Завершена очистка основных меридианных арыков, расположенных с юга на север. Продолжаются работы по уборке поперечных арычных сетей», - рассказали в акимате.

По состоянию на 18 марта, вывезено 640 тонн мусора, смета, ила и наледи.

Вместе с тем с 20 по 22 марта в городе будут дежурить 52 оперативные мобильные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений. Также заготовлено более 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство.

В управлении также призвали алматинцев и гостей города воздержаться в этот период от походов в горы, а водителей – не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

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