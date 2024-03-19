Си Цзиньпин впервые со времен пандемии посетит Францию, - Politico

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин собирается в начале мая с визитом во Францию, где должен встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном. Одна из целей визита - убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких чиновников в Париже и Брюсселе.

Эта поездка в Европу станет первой со времен пандемии коронавируса.

Визит китайского лидера совпадает с 60-летием установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Но настроения во Франции, скорее всего, будет другими по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между двумя странами, сказал журналистам чиновник, знакомый с подготовкой к поездке.

Официальные лица добавили, что Китай попытается убедить Европу в необходимости участия России в мирных переговорах, которые пройдут в Швейцарии, иначе Пекин будет их бойкотировать. По их словам, это послание было донесено во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, во время которого обсуждалось будущее Украины. Официально Министерство иностранных дел Китая заявило, что Ли Хуэй пообещал «поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

Китай стремится возобновить отношения с Европой, которые испортило «безграничное партнерство» Си Цзиньпина с Владимиром Путиным, пишет издание.

За планировавшейся в течение нескольких месяцев поездкой внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах. А канцлер Германии Олаф Шольц в апреле отправится с визитом в Китай.