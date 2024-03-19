Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане приняли совместный приказ Министерства энергетики, Комитета национальной безопасности, Министерства финансов и Министерства внутренних дел от 11 марта 2024 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан».

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», - говорится в тексте документа.

Приказ вводится в действие с 29 марта 2024 года.

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