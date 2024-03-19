В Казахстане могут появиться 18 новых городов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане насчитывается 18 сел с населением свыше 30 тыс. человек, которым могут придать статус городов, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает Kazakhstan Today.

Всего в Казахстане 112 сел, население которых превышает 10 тыс. человек.

«В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города», - уточнил министр.

По его словам, в селах проживает 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. При этом за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6838 до 6256, или на 582 единицы. В основном исчезли села с населением менее 50 человек.

«Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы - 4,7%. Доля самозанятых - 33%, или 1,2 млн человек», - рассказал Байбазаров.

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