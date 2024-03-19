Пашинян поздравил Путина с переизбранием

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщило правительство Армении. Армянский премьер пожелал Путину «здоровья, счастья и дальнейших успехов» в его деятельности.

«Надеюсь, что диалог во всех областях двусторонних интересов будет развиваться на благо народов Армении и России»,— говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram правительства.

Выборы президента России прошли 15-17 марта. По итогам голосования, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Отношения между Арменией и Россией охладились в последнее время. В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Москва может «пересмотреть очень многое» и пойти на «практические шаги» в ответ на дружбу Еревана с «врагами России». Представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство пытается донести до Армении риски втягивания страны в «антироссийский курс». Сегодня, 19 марта, в Армению приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг.