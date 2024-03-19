Уровень Каспийского моря продолжает стремительно падать, - «Метеожурнал»

CentralAsia (TM) - В 2023 году уровень Каспийского моря продолжил снижаться, опустившись на 26 сантиметров в сравнении с уровнем 2022 года. Об этом сообщает «Метеожурнал» со ссылкой на данные Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря.

В 2022 году уровень моря за год понизился на 27 сантиметров, в 2021 – на 20 сантиметров. На спутниковых снимках можно заметить, например, что на южной оконечности полуострова Уфра береговая линия за год отодвинулась почти на 700 метров. А на северо-востоке Красноводского залива береговая линия местами за год сдвинулась более чем на три километра.

Причиной столь резкого обмеления Каспия называют низкий сток реки Волги. Она обеспечивает 85 процентов речного стока в это море. Впрочем, отмечается, что общий цикл обмеления идет с конца XX века и от стока Волги не зависит. Сейчас отметки уровня Каспийского моря близки к минимальным за всю историю наблюдений.

Весной 2023 года источники turkmen.news сообщали, про обмеление Каспия негативно влияет на функционирование курортной зоны Аваза. Гости отелей на первой береговой линии не могут полноценно пользоваться инфраструктурой, построенной всего 10-15 лет назад. Море отошло от пирсов на несколько десятков метров. Это заставляет руководство отелей переносить пирсы либо углублять море перед отелями.