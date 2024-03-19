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Путин планирует первую зарубежную поездку после переизбрания в Китай, - Reuters
Владимир Путин, Си Цзиньпинь
Владимир Путин, Си Цзиньпинь

CentralAsia (CA) -  Первой зарубежной поездкой переизбранного президента РФ Владимира Путина станет визит в Китай. Он там встретиться с Си Цзиньпином, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Информацию о визите агентству подтвердили четыре независимых источника. Два источника добавили, что поездка состоится во второй половине мая. Один — что визит Путина пройдет раньше запланированной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.

Пресс-секретарьо президента Дмитрий Песков сказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов.

Выборы президента России прошли 15-17 марта. По итогам голосования, Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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