Путин планирует первую зарубежную поездку после переизбрания в Китай, - Reuters
- Азия и мир, политика
- 17:06, 19 марта 2024
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- Обновлено: 17:19, 19 марта 2024
Владимир Путин, Си Цзиньпинь
CentralAsia (CA) - Первой зарубежной поездкой переизбранного президента РФ Владимира Путина станет визит в Китай. Он там встретиться с Си Цзиньпином, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Информацию о визите агентству подтвердили четыре независимых источника. Два источника добавили, что поездка состоится во второй половине мая. Один — что визит Путина пройдет раньше запланированной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.
Пресс-секретарьо президента Дмитрий Песков сказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов.
Выборы президента России прошли 15-17 марта. По итогам голосования, Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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