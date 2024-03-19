В Казахстане сын акима ударил девочку в школе и сломал ей нос

CentralAsia (KZ) - В Павлодарской области Казахстана сын районного акима ударил девочку в школе и сломал ей нос. О случившемся стало известно 18 марта, передает informburo.kz.

Родителей мальчика оштрафовали.

Вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в СЦК подтвердил, что такой факт действительно был.

«По каждому случаю, который появляется в интернете и социальных сетях, мы проводим тщательную проверку и обязательно об этом сообщаем в соответствующие государственные органы. Мы приняли недавно методику, которая включает в себя алгоритм действий: выявление – реагирование – помощь. По этому факту могу сказать, что ведут расследование, примут соответственные меры. Касательно родственной связи, насколько мне известно, её подтвердили», – добавил Едил Оспан.

Конфликт также прокомментировала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина. По её словам, факт зарегистрировали в январе.

«На сегодняшний день дело рассматривают в ювенальном суде, то есть прошло уже заседание по привлечению к административной ответственности, и родителей мальчика в том числе. Но в таких случаях мы должны понимать, что одной ответственностью мы не обойдёмся, здесь нужно работать с детьми. Ведь наказать родителей – это одно, а донести до детей, чтобы такие факты не происходили, чтобы уважительно, толерантно относились к друг другу – это другое дело. Поэтому во всех организациях образования сейчас проводят широкомасштабную

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