Валютные резервы государства превысили $5 млрд, достигнув исторического максимума

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 15 марта 2024 года валютные резервы государства выросли до 5016,3 млн долларов США, что является историческим рекордом.

На увеличение резервов на 95 миллионов долларов США или 1,9 процента с начала года в основном повлияли такие показатели, как улучшение чистого притока иностранной валюты, поступающей через банковскую систему, и поддержание внешнеторгового баланса в виде прибыли. Объем драгоценных металлов, приобретенных ЦБ Монголии на внутреннем рынке, за первые два месяца года достиг 2,3 тонны, что на 1,1 тонны или 88 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, правительство осуществило управление долгом посредством успешного рефинансирования иностранных облигаций, погашение которых было запланировано на 2024 год, что снизило нагрузку внешних платежей и привело к увеличению валютных резервов страны. Об этом сообщает МонголБанк.

Увеличение валютных резервов государства, положительно влияя на кредитный рейтинг государства, поддерживает финансовую деятельность частного сектора, укрепляет доверие населения к тугрику национальной валюты, становится стимулом и гарантией экономической стабильности.

Рисунок 1. Показатели размера и достаточности государственных резервов иностранной валюты

источник: middleasiannews.com

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