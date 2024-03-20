20 компаний подали заявки на участие в первом туре тендера на строительство метро в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 20 иностранных и отечественных компаний представили свои проекты будущего метрополитена.

Улан-Батор, столица Монголии, объявил тендер на консультационные услуги по строительству метрополитена. Заявку на участие в тендере подали 20 иностранных компаний.

Первый тур тендера завершился вчера, 18 марта 2024 года, в 11:00. Компании подали свои предложения через электронную систему www.tender.gov.mn. После изучения технических решений этих компаний и при необходимости получения разъяснений от заинтересованных сторон, доработки тендерной документации и ее доставки участникам тендера начнется второй этап отбора.

Среди компаний, принявших участие в тендере, 5 компаний из Монголии, 2 из Великобритании, 3 из Китая, 2 из Южной Кореи и 2 из Японии. Однако предложения об участии также подали по одной компания из Германии, Израиля, России, Франции и Швейцарии.

В число участников тендера вошли:

Ernsr & Young Mongolia (Великобритания) PwC (Великобритания) International Consulting and Technocrats PVT.Ltd (Индия) Guangzhou Metro Group Co., Ltd (Китай) China Railway Design Corporation (Китай) China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ldt (Китай) Oriental Consultings Global (Япония) Nippon Koei Co., Ltd (Япония) Dohwa Engineering Co., Ltd (Южная Корея) Korea National Railway (Южная Корея) Bodi International LLC (Монголия) Zpoject LLC (Монголия) Monconsult (Монголия) MCPCgr (Монголия) RCSC LLC (Монголия) DB Engineering & Consulting GMBN (Германия) Baran Israel LTD (Израил) NPS Engineering LLC (Россия) Bureau Veritas Inspection Testing Mongolia (Франция) Pini Group (Швейцария)

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения