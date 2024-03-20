20 компаний подали заявки на участие в первом туре тендера на строительство метро в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 20 иностранных и отечественных компаний представили свои проекты будущего метрополитена.
Улан-Батор, столица Монголии, объявил тендер на консультационные услуги по строительству метрополитена. Заявку на участие в тендере подали 20 иностранных компаний.
Первый тур тендера завершился вчера, 18 марта 2024 года, в 11:00. Компании подали свои предложения через электронную систему www.tender.gov.mn. После изучения технических решений этих компаний и при необходимости получения разъяснений от заинтересованных сторон, доработки тендерной документации и ее доставки участникам тендера начнется второй этап отбора.
Среди компаний, принявших участие в тендере, 5 компаний из Монголии, 2 из Великобритании, 3 из Китая, 2 из Южной Кореи и 2 из Японии. Однако предложения об участии также подали по одной компания из Германии, Израиля, России, Франции и Швейцарии.
В число участников тендера вошли:
- Ernsr & Young Mongolia (Великобритания)
- PwC (Великобритания)
- International Consulting and Technocrats PVT.Ltd (Индия)
- Guangzhou Metro Group Co., Ltd (Китай)
- China Railway Design Corporation (Китай)
- China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ldt (Китай)
- Oriental Consultings Global (Япония)
- Nippon Koei Co., Ltd (Япония)
- Dohwa Engineering Co., Ltd (Южная Корея)
- Korea National Railway (Южная Корея)
- Bodi International LLC (Монголия)
- Zpoject LLC (Монголия)
- Monconsult (Монголия)
- MCPCgr (Монголия)
- RCSC LLC (Монголия)
- DB Engineering & Consulting GMBN (Германия)
- Baran Israel LTD (Израил)
- NPS Engineering LLC (Россия)
- Bureau Veritas Inspection Testing Mongolia (Франция)
- Pini Group (Швейцария)
источник: middleasiannews.com