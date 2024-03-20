Команда The MongolZ одержала победу над российской командой AMKAL

CentralAsia (MNG) - Первый турнир CS2 Major стартовал в Копенгагене, Дания. В турнире с призовым фондом в 1,25 миллиона долларов США соревнуются 24 лучшие команды с каждого континента. В числе участников - монгольская команда The MongolZ, представляющая Азию и Тихоокеанский регион.

18 марта сборная Монголии провела беспроигрышный матч против российской команды AMKAL.

В первый день The MongolZ проиграла турецкой Eternal Fire и датской ECSTATIC, оказалась в очень сложной позиции и выиграла решающую игру со счетом 13-10 у сборной России, что дало ей возможность продолжить турнир.

Матч между монгольской и российской командой The MongolZ выиграла со счетом 13-2 на первом Nuke и повела в счете, но проиграла Mirage 8-13, а решающая игра продолжалась на Inferno. Матч решающего турнира Inferno с самого начала был напряженным, и обе команды отчаянно боролись за победу. Но во втором тайме «террористическая» команда The MongolZ не оставила сопернику ни единого шанса.

AMKAL вернулась домой, а The MongolZ продлила свое пребывание в Дании. Сегодня в 20.00 они сыграют с китайской командой Lynn Vision Gaming. Команда-победитель продолжит турнир, а проигравшая отправится домой. Что касается этих двух команд, то они неоднократно встречались в Азии, и The MongolZ выиграла три последних матча.

источник: middleasiannews.com

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