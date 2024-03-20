Сборная Монголии защитит титул на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) - До старта чемпионата Азии, на котором сборная Монголии будет защищать свой титул, осталось 7 дней. Чемпионат Азии по баскетболу 3x3 FIBA-2024 года начнется 27 марта в Сингапуре. Турнир соберет команды из 23 стран.

Восемь лучших команд Азии вышли напрямую в групповой этап главного турнира чемпионата. Китай и Сингапур будут соревноваться в мужской группе А, Монголия и Таиланд — в группе В, Япония и Филиппины — в группе С, а Новая Зеландия и Катар — в группе D.

А вот третья команда каждой группы должна определиться по итогам предварительного раунда.

В группе А соперничают Тайвань, Иран, Гонконг.

В группе B — Южная Корея, Индонезия, Шри-Ланка и Северные Марианские острова.

В группе C — Австралия, Казахстан, Кыргызстан и Таити.

Малайзия, Индия, Мальдивы и Макао выяснят отношения в рамках группы D.

Сборная Австралии выиграла серебряную медаль в прошлом году, но на седьмом чемпионате Азии заняла 10-е место. В результате австралийские баскетболисты начали играть в предварительном раунде, а принимающая сборная Сингапура решила играть в основной групповой стадии независимо от своего рейтинга.

В главном женском турнире Китай, Тайвань и Сингапур попали в группу А, Япония и Таиланд — в группу В, Монголия и Малайзия — в группу С, а Новая Зеландия и Австралия — в группу D.

В предварительном раунде национальные команды Ирана, Южной Кореи и Макао сыграют, чтобы попасть в группу B. Филиппины, Казахстан, Мальдивы и Таити — в группе C. Индия, Индонезия, Гонконг и Северные Марианские острова — в группе D.

источник: middleasiannews.com

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