Заместитель госсекретаря Кэмпбелл посетит в Монголию

CentralAsia (MNG) - Это будет первая зарубежная поездка доктора Курта Кэмпбелла в качестве заместителя госсекретаря, которая подчеркнет глубокую приверженность Соединенных Штатов продвижению свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Кэмпбелл 19-23 марта посетит Японию и Монголию.

В Токио заместитель госсекретаря встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить подготовку к официальному визиту премьер-министра Кисиды в Вашингтон, который состоится в следующем месяце. Заместитель госсекретаря также встретится со своими японскими и филиппинскими коллегами для углубления трехстороннего сотрудничества в направлении свободного и открытого, взаимосвязанного, процветающего, устойчивого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона.

В Улан-Баторе заместитель госсекретаря Кэмпбелл встретится с высокопоставленными монгольскими чиновниками. Депутат подчеркнет стратегическое партнерство третьего соседа между Соединенными Штатами и Монголией и прочную дружбу между американским и монгольским народами.

источник: middleasiannews.com

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