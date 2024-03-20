В Монголии прогнозируют гибель 16 млн пастбищных животных от стихийного бедствия

Тогтохсурэн Дуламдорж

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии дало предварительный прогноз массовой гибели от тяжелых зимних и весенних условий домашнего скота, потери могут достичь 16 млн животных. Об этом сообщил по итогам заседания парламентской фракции правящей Народной партии ее руководитель, депутат Великого Государственного Хурала (парламента) Тогтохсурэн Дуламдорж.

«На заседании нашей фракции мы выслушали информацию от вице-премьера Амарсайхана Сайнбуяна о срочных мерах по решению проблем с массовой гибелью домашнего скота в результате необычайно холодной зимы и сложных весенних условий. По расчетам правительства, есть предварительный прогноз, что погибнет около 16 млн животных», — сказал руководитель фракции.

По состоянию на 15 марта 2024 года число погибших сельскохозяйственных животных от необычайно холодной зимы и весны в Монголии достигло почти 4 млн.

Монголия — одна из немногих стран, сохранивших с древности кочевое пастбищное животноводство. Это один из основных секторов экономики страны наряду с добычей и экспортом полезных ископаемых. На конец 2023 года в Монголии с населением 3,4 млн человек насчитывалось 64,7 млн голов домашнего скота.

Стихийное бедствие «зуд»

Скот содержат как источник существования в течение всех четырех сезонов года 189,3 тыс. домохозяйств. Каждый четвертый официально трудоустроенный гражданин Монголии работает в кочевом скотоводстве, которое на 95% зависит от естественных пастбищ и природных бедствий. Одно из них, когда животные не могут добыть подножный корм и массово гибнут от голода и холода, монголы называют «зуд».

Такой суровой зимы, как в 2023-2024 годах, в Монголии не было за последние 20 лет. При температуре от 38 до 49 градусов мороза и обильных осадках от 80 до 90% территории страны покрылось снегом глубиной от 38 см, местами - 60 см. Метеорологи прогнозируют, что наступившая весна будет холодной, с сильными снежными и пыльными бурями.

источник: ТАСС

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