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Посол Монголии в Непале вручил верительные грамоты

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Федеративной Демократической Республике Непал Ганболд Дамбажав официально вручил верительные грамоты Президенту Непала Раму Чандре Пуделю.

Эта дипломатическая церемония ознаменовала официальное начало пребывания посла Ганболда в Непале, где он будет представлять Монголию и укреплять двусторонние отношения между двумя странами. Во время встречи посла Ганболда Дамбажава и президента Непала Пуделя посол передал теплые приветствия от президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Он выразил искреннюю готовность усердно работать над развитием отношений и сотрудничества между Монголией и Непалом. Президент Непала Пудель, в свою очередь, поздравил посла Ганболда с его новыми обязанностями и заверил его в полной поддержке в его начинаниях. По завершении церемонии вручения верительных грамот посол Ганболд оставил свое слово и подпись в книге отзывов президентского дворца Непала.

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