ЭTT: Дивиденды за 2023 год будут перенесены в следующем месяце

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии принял постановление, и число акционеров АО «Эрдэнэс Тавантолгой» (ЭТТ) увеличилось с 2,5 миллиона до 3,4 миллиона. Таким образом, каждый гражданин Монголии владеет акциями компании.

Дивиденды по акциям АО ЭТТ за 2022 год были переведены на счета граждан перед Лунным Новым годом. Граждане Монголии получали дивиденды разного размера в зависимости от того, каким количеством акций компании они владели.

АО ЭТТ сообщает, что дивиденды за 2023 год будут перечислены в следующем месяце. Национальное контрольно-ревизионное управление Монголии сначала проверит и подтвердит деятельность и финансовые показатели компании за 2023 год. Это завершится в этом месяце, и совет директоров ЭTT должен собраться и принять решение о распределении дивидендов.

На этот раз акционерам, владеющим 1072 акциями, планируется выплатить дивиденды в размере 266 тугриков на акцию или 285 152 тугрика.

Дивиденды АО ЭТТ за 2019 год были выплачены в 2020 году. Дивиденды в размере 90 тугриков на акцию были рассчитаны и 96 000 тугриков (до уплаты налогов) были распределены среди граждан, владеющих 1 072 акциями. Но в прошлом месяце, когда были распределены дивиденды за 2022 год, прибыль на акцию была установлена на уровне 108,7 тугриков.

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