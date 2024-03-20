В Астане пройдет очередной созыв Ассамблеи народа Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Астане в Президентском центре 24-25 марта состоится очередной созыв ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Такое распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев.

Как говорится в распоряжении, созыв пройдет с повесткой дня «Единство. Созидание. Прогресс».

Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, задачей которого является способствование разработке и реализации госполитики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

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