ООН: 2023 год стал самым теплым более чем за 170 лет. Метеорологии сообщают о «красном» сигнале тревоги

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 2023 год был самым жарким за 174 года наблюдений, говорится в опубликованном докладе «О состоянии глобального климата в 2023 году» на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН.

«2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений (174 года), а средняя глобальная приповерхностная температура на 1,45 °C (с погрешностью ± 0,12 °C) превысила доиндустриальный базовый уровень. Это был самый теплый десятилетний период за всю историю наблюдений», - сказано в документе.

Организация добавляет, что в очередной раз были побиты и в некоторых случаях оставлены далеко позади рекорды по уровню парниковых газов, приземных температур, теплосодержанию и закислению океана, повышению уровня моря, морского ледового покрова в Антарктике и отступлению ледников.

«Волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и быстро усиливающиеся тропические циклоны стали причиной страданий и хаоса, нарушив повседневную жизнь миллионов людей и нанеся экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов», - отмечается в докладе.

В ООН подчеркивают, что в среднестатистический день в 2023 году почти треть мирового океана была охвачена морской волной тепла, от которой страдали жизненно важные экологические и продовольственные системы, а к концу 2023 года более 90% поверхности океана в течение года подверглись воздействию волн тепла.

«Никогда еще мы не были так близки, пусть и на временной основе, к нижнему пределу в 1,5° C, установленному Парижским соглашением по изменению климата. Сообщество ВМО подает всему миру красный сигнал тревоги. Изменение климата — это не только рост температуры. То, что мы наблюдали в 2023 году, — беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря антарктического морского льда — вызывает особое беспокойство», - приводятся в документе слова генсекретаря ВМО Селеста Сауло.

В докладе отмечается, что долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере.

Метеорологи ООН предупреждают, что 2024 год может оказаться еще теплее.