Племянника Назарбаева Самата Абиша приговорили к 8 годам условного заключения по делу о январских беспорядках

Самат Абиш

CentralAsia (KZ) - Бывший первый заместитель КНБ Казахстана Самат Абиш приговорен к 8 годам условного заключения по делу о январских беспорядках 2022 года. Об этом сообщил депутат Ермурат Бапи на своей странице в Facebook с ссылкой на источник газеты «ДАТ». Суд проходил в закрытом режиме.

Информацию подтвердил глава МВД РК Ержан Саденов в кулуарах мажилиса, сообщает informburo.kz.

«Вопрос приговора это к судьям. В части нашей компетенции, сейчас данный гражданин на пробационном контроле. Есть порядок, да, он не имеет права уезжать, то есть условно он находится на территорию по месту проживания. Там, в приговоре всё это указано, то есть он не должен покидать страну, находиться тут по месту жительства», – сказал Саденов.

В сентябре 2023 года Генеральная прокуратура заявила, что проводит досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша. Сообщалось, что расследование ведут по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий 2022 года.

В январе 2024 года расследование дела против Самата Абиша завершили. В Генпрокуратуре заявили, что его подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Было известно, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане. Другие подробности дела засекречены.

Самату Абишу 45 лет, он является племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, окончил академию КНБ, а затем академию Службы внешней разведки России.

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