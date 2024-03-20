Племянник Назарбаева Самат Абиш признал вину и раскаялся, - суд

Самат Абиш

CentralAsia (KZ) - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны прокомментировал приговор экс-заместителю председателя КНБ Казахстана Самату Абишу, который обвинялся в превышении власти. С учётом грифа «секретно» судебные заседания проходили в закрытом формате, передает informburo.kz.

В суде сообщили, что Самат Абиш полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

«Приговором суда Абиш признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 362, часть 4, УК РК, и осуждён к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 10 лет. На основании статьи 63 УК РК постановлено считать назначенное наказание условным. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены. Суд решил внести представление президенту Республики Казахстан о лишении специального звания и государственных наград», – сообщили в суде.

Информация о приговоре бывшему первому заместителю председателя КНБ Самату Абишу появилась 19 марта. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат мажилиса Ермурат Бапи.

20 марта глава МВД Ержан Саденов подтвердил, что Самат Абиш получил условный срок. По словам Ержана Саденова, Абиш не имеет права покидать страну.

Слухи о задержании экс-зампреда КНБ распространяли с января 2022 года. Однако тогда в КНБ опровергли эту информацию. 17 января он покинул должность первого заместителя председателя КНБ.

В сентябре 2023 года Генпрокуратура сообщила о расследовании дела в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий 2022 года. В суде бывший начальник пятого департамента КНБ Руслан Искаков заявил, что во время январских событий он якобы выполнял приказы Абиша.

В январе 2024 года расследование дела против него завершили. Было известно, что в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, он находился в Казахстане. Другие подробности дела были засекречены.

Самату Абишу 45 лет, он является племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, окончил академию КНБ, а затем академию Службы внешней разведки России.

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