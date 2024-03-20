Казахстан и Узбекистан установят друг у друга счетчики используемой воды из рек

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CentralAsia (KZ) - Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков для трансграничных вод, сообщает пресс-служба Минводы и ирригации РК.

«При этом, Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона — у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона — к нашим», — говорится в сообщении.

Эти счетчики позволят узнать точный объем потребляемой обеими странами воды.

Достигнутая договоренность важна для Казахстана, который географически имеет меньший доступ к истокам рек, отметили в ведомстве.

Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту. В свою очередь, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что уже в апреле его ведомство планирует начать переговоры по аналогичным проектам с другими соседними странами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно поднимал «водный» вопрос. Осенью прошлого года он затронул эту тему на встрече глав государств Центральной Азии. Тогда Токаев предложил разработать план по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

«Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии», — заверил казахстанский лидер.

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