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Дождливые праздничные дни прогнозируют синоптики в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На западе и севере Казахстана 21-23 марта под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков, а центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под влиянием циклона: пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

На западе и севере страны также ожидается понижение температуры ночью до 10-18 мороза, днем столбики будет выше нуля.

На юге, востоке и в центре страны временами ожидаются усиление ветра и сильные дожди, в горных районах – очень сильные осадки в виде дождя и снега.

Также синоптики прогнозируют по республике туман и гололед.

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