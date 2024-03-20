На Навруз в Узбекистане ожидается похолодание, в выходные дни вновь потеплеет

CentralAsia (UZ) - 20−22 марта на территорию Узбекистана будет происходить вынос влажного средиземноморского воздуха. По стране временами пройдут дожди, 20−21 марта местами сильные, в отдельных районах возможны грозы, сообщил Узгидроммет.

20 марта по большинству областей сохранится очень тёплая погода. Температура воздуха будет в пределах +19…+24 градусов Цельсия, по югу — до +27…+29.

21−22 марта будет происходить постепенное понижение температуры, к 22 марта — до +10…+15 градусов.

20−21 марта местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с с пыльным позёмком.

23−24 марта по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Ночи будут прохладнее, в пределах +5…+8 градусов, а дневная температура вновь начнёт повышаться и будет в пределах +17…+20 градусов, местами — до +22 градусов.

В предгорных и горных районах республики 20−22 марта возможны селе-паводковые явления. В горах сохраняется лавинная опасность.

Погода в Ташкенте

21 и22 марта временами дождь, возможна гроза. 21 марта возможно усиление ветра до 15−17 м/с.

Температура: в понедельник днём будет в пределах +21…+23 градуса, 21 марта понизится до +15…+17 градусов, 22 марта — +12…+14. Преобладающая температура ночью составит +9…+12 градусов.

23−24 марта без осадков. Температура ночью будет в пределах +6…+8 градусов, днём — +17…+20.