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Полицейские перешли на усиленный режим работы в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Полиция перешла на усиленный режим работы в период празднования Наурыз мейрамы, сообщает Polisia.kz.

По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, усилили визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.

В целом Министерство внутренних дел повысило меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.

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