Полицейские перешли на усиленный режим работы в Казахстане
CentralAsia (KZ) - Полиция перешла на усиленный режим работы в период празднования Наурыз мейрамы, сообщает Polisia.kz.
По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
Кроме того, усилили визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.
В целом Министерство внутренних дел повысило меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.
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