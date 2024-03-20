Полицейские перешли на усиленный режим работы в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Полиция перешла на усиленный режим работы в период празднования Наурыз мейрамы, сообщает Polisia.kz.

По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, усилили визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.

В целом Министерство внутренних дел повысило меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.

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