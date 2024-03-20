В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Глава МВД рассказал, в каких условиях содержится Бишимбаев в СИЗО

CentralAsia (KZ) - В каких условиях в следственном изоляторе содержится экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов, пишет informburo.kz.

«Особых условий ни у кого нет. Все содержатся согласно законодательству. Он содержится в общей камере, рядом сокамерники», – сказал Ержан Саденов в кулуарах мажилиса.

Министр также уточнил, почему журналистов не пропускали в зал судебного заседания и большой конвой закрывал Куандыка Бишимбаева от СМИ.

«У нас есть устав, по уставу конвоирования там лишних не было. На одного подсудимого положено от трёх до четырёх человек. Здесь двое подсудимых, поэтому соответственный конвой был. Никакой привилегии нет, поверьте мне», – заключил глава МВД.

12 марта стало известно, что суд по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, пройдёт с участием присяжных заседателей. Соответствующее ходатайство стороны подсудимого удовлетворила судья Айжан Кульбаева.

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