Впервые в Монголии успешно провели хирургическое вмешательство по стимуляции блуждающего нерва

CentralAsia (MNG) - Третья государственная центральная больница Монголии 16 марта успешно провела операцию по стимуляции блуждающего нерва пациенту со стойким церебральным параличом.

Исследователи нейрохирургии, неврологии и эпилепсии больницы вместе с приглашенным профессором Чанцинем Лю из Китая провели детальное обследование и диагностику 12 пациентов. В их числе семилетний ребенок и 26-летний мужчина с диагнозом лекарственно-устойчивая эпилепсия (ЛЭ), который страдал эпилепсией с шестилетнего возраста и у которого наблюдалось до 20 приступов в месяц. Лечение показало хороший результат.

Стимуляция блуждающего нерва (VNS) — это одна из передовых технологий, когда путем имплантации устройства стимуляции блуждающего нерва (VNS) под кожу в области шеи и использования электрического тока происходит контроль эпилептических припадков без вскрытия черепа. На каждой стороне тела челвоека существует по одному блуждающему нерву, проходящему от нижней части мозга через шею к груди и желудку. При его стимуляции электрические импульсы передаются в область мозга, меняя его активность для лечения определенных состояний. Метод широко используется в качестве варианта лечения эпилепсии.

Эта операция менее болезненна и опасна для пациентов. Она более эффективна при судорогах, не поддающихся краниотомии (операция, при которой в черепе проделывают небольшое отверстие или удаляют элемент кости, чтобы обнажить часть мозга) или остаточных судорогах после фокальной эпилептической резекции. Кроме того, это потенциально менее разрушительное лечение для мозга и тела, чем открытая краниотомия или высокие дозы противоэпилептических препаратов.

По данным Минздрава, оперированный пациент был переведен из ИСУ на вторые сутки после операции, состояние здоровья хорошее, аппарат для стимуляции нервов работает в штатном режиме.

источник: middleasiannews.com

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