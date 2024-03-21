Команда The MongolZ разгромила китайскую Lynn Vision. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Первый турнир CS2 Major стартовал в Копенгагене, Дания. В турнире с призовым фондом в 1,25 миллиона долларов США соревнуются 24 лучшие команды с каждого континента. В числе участников - монгольская команда The MongolZ, представляющая Азию и Тихоокеанский регион.

18 марта сборная Монголии провела беспроигрышный матч против российской команды AMKAL и одержала победу над ним.

19 марта MongolZ разгромила китайскую Lynn Vision со счетом 2:0 и проведет сегодня решающий матч стартовой стадии турнира PGL Major 2024.

Команда MongolZ имеет рекорд 2-2 и сегодня, 20 марта, поборется за право выхода на этап Elimination. Если монгольские киберспортсмены смогут пройти на этот этап, то еще 3 команды из Азии получат право на участие в следующем мейджор-турнире.

Китайская команда Lynn Vision, проиграв монголам, отправилась домой, а The MongolZ впереди ждет будет решающая битва.

источник: middleasiannews.com

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