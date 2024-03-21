Корейская Hanjin подписала Меморандум о взаимопонимании с монгольской фирмой о логистическом партнерстве

CentralAsia (MNG) - Компания Hanjin Logistics Corp. заявила в среду, что подписала первоначальный договор с монгольской компанией для изучения деловых возможностей на логистическом рынке восточноазиатской страны.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным во вторник в Сеуле, Hanjin Logistics и монгольская комплексная логистическая фирма Tuushin LLC совместно присоединятся к аукциону, чтобы выиграть местный проект по строительству крупномасштабного логистического центра недалеко от Улан-Батора, говорится в заявлении компании.

Через локальные сети Tuushin Hanjin планирует предоставлять услуги доставки местным дистрибьюторским компаниям и железнодорожным экспедиторским услугам в столице Улан-Баторе, говорится в сообщении.

Hanjin Logistics — логистическое подразделение южнокорейского авиационного конгломерата Hanjin Group.

источник: middleasiannews.com

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