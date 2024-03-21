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В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Токио и близлежащих районах, пишет Japan Times.

По информации японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 9:08 утра (по местному времени), его очаг находился на юге префектуры Ибараки на глубине около 50 км.

По данным агентства, по японской шкале сейсмической интенсивности он получил 7 баллов, около 5 баллов в префектурах Тотиги и Сайтама, 4 в Ибараки и 3 в Токио. Предупреждений о цунами не было.

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