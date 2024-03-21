Парламент Монголии проведет слушания по делу о коррупции экс-министра

CentralAsia (MNG) - Депутат Великого государственного хурала (парламента) Монголии Бат-Эрдэнэ Жадамба возглавил комиссию, которая проведет слушания по громкому коррупционному делу о закупке некачественных автобусов для общественного транспорта столицы. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Сформирована парламентская комиссия под руководством депутата Бат-Эрдэнэ Жадамба. Она проведет слушания по нашумевшему делу о коррупции при закупке некачественных автобусов для обновления общественного транспорта Улан-Батора», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первыми на слушания вызовут экс-мэра столицы Сумьяабазара Долгорсурэн и бывшего министра по борьбе с дорожными заторами Сухбаатара Жамъянхорлоо. Они ушли в отставку в октябре 2023 года, когда горожане обнаружили свидетельства ремонта закупленных автобусов. Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил правоохранительным органам провести расследование и определить настоящую стоимость партии. Представители компании-производителя Daewoo признали, что поставили в республику автобусы с небольшими недоделками.

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