Росгвардия и внутренние войска Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Документ предусматривает обмен опытом по вопросам охраны правопорядка, защиты важных государственных объектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом

«Между Росгвардией и внутренними войсками Монголии подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает обмен опытом по вопросам охраны правопорядка, защиты важных государственных объектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения силовой поддержки противодействия преступности», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, церемония состоялась в рамках межведомственных переговоров в Москве. На встрече стороны обсудили перспективы взаимодействия. Монгольской делегации также показали современные образцы вооружения, спецсредств и экипировки личного состава.

источник: middleasiannews.com

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