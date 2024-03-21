Швейцария окажет Монголии гуманитарную помощь

CentralAsia (MNG) - Правительство Швейцарской Конфедерации предоставит Монголии гуманитарную помощь в размере 215 000 долларов США для преодоления сложной ситуации, возникшей в результате дзуда (зимней бескормицы).

Гуманитарную помощь, которая будет оказана через международную организацию “World Vision”, получат более 1000 скотоводов в аймаках Хэнтий и Дорнод, где состояние весеннего сезона в секторе животноводства ухудшилось.

Правительство Швейцарии сотрудничает с Монгольским обществом Красного Креста и другими международными организациями, чтобы помочь Монголии справиться с последствиями дзуда.

источник: АРД

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